В Татарстане во время пожара пострадала женщина
Пожар в частном бревенчатом одноэтажном доме на улице Казанской в Бугульме произошел 25 ноября в 3.14. Пожарных вызвала сама хозяйка, когда обнаружила, что загорелись вещи.
Еще до приезда огнеборцев она попыталась затушить огонь, но не смогла. Ей пытались помочь проснувшиеся соседи, но к этому времени уже подоспели экипажи МЧС республики.
- Общая площадь пожара составила 15 квадратов, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.
38-летнюю хозяйку дома с ожогами тела 1% госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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