В Татарстане во время пожара пострадала женщина

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-26T10:52:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в частном бревенчатом одноэтажном доме на улице Казанской в Бугульме произошел 25 ноября в 3.14. Пожарных вызвала сама хозяйка, когда обнаружила, что загорелись вещи.

Еще до приезда огнеборцев она попыталась затушить огонь, но не смогла. Ей пытались помочь проснувшиеся соседи, но к этому времени уже подоспели экипажи МЧС республики.

- Общая площадь пожара составила 15 квадратов, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.

38-летнюю хозяйку дома с ожогами тела 1% госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU