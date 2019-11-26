В Казани на озере спасли раненного лебедя
В понедельник, 25 ноября, жители столицы Татарстана стали свидетелями спасательной операции. Сотрудники зоопарка по телефону "112" получили сообщение о том, что на озере Нижний Кабан со стороны улицы Марселя Салимжанова появился раненный лебедь. Птица с трудом ковыляет по неокрепшему льду.
Приехавшие на место специалисты сумели добраться на лодке до места гнездования птицы, выловили ее и отправили в зоопарк. Там лебедя подлечат и затем изберут ему место проживания, или весной выпустят снова на озеро Нижний Кабан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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