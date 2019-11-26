2019-11-26T09:46:51+03:00
Происшествия

В Казани в аварии двух иномарок пострадал 4-летний ребенок

Авария произошла в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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На место аварии вызывали спецслцжбыНа место аварии вызывали спецслцжбы
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок - "Тойота Ленд Крузер Прадо" и "Ниссан Жук", произошло 25 ноября в 17.05 на перекрестке улиц Сибгата Хакима - Нигматуллина в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 53-летний водитель, торопясь, выехал на перекресток на "красный" и врезался в "Ниссан Жук", которым управляла 38-летняя женщина. Ее автомобиль двигался по встречке и завершал маневр поворота налево. После столкновения "Ниссан Жук" отбросило на забор.

- В результате аварии послучили травмы водитель "Ниссан Жук" и ее четырехлетний пассажир, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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