В Марий Эл арестовали депутата, насмерть сбившего подростка
37-летнему депутату Собрания депутатов одного из сел Волжского района Марий Эл уже предъявили обвинение в совершении смертельного ДТП в состоянии опьянения. Мужчина на время следствия отправили под стражу.
Как следует из материалов уголовного дела, вечером 19 ноября этого года в селе Сотнур Волжского района пьяный депутата за рулем своей легковушки превысил безопасную скорость и, как результат, не справился с управлением.
Его машина выехала на обочину и сбила там 16-летнего пешехода. Подросток от полученных травм с кончался на месте происшествия.
- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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