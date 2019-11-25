2019-11-25T18:45:08+03:00
Происшествия

В Марий Эл арестовали депутата, насмерть сбившего подростка

Утверждается, что народный избранник сел за руль пьяным
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР Марий ЭлФото: СУ СКР Марий Эл
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37-летнему депутату Собрания депутатов одного из сел Волжского района Марий Эл уже предъявили обвинение в совершении смертельного ДТП в состоянии опьянения. Мужчина на время следствия отправили под стражу.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 19 ноября этого года в селе Сотнур Волжского района пьяный депутата за рулем своей легковушки превысил безопасную скорость и, как результат, не справился с управлением.

Его машина выехала на обочину и сбила там 16-летнего пешехода. Подросток от полученных травм с кончался на месте происшествия.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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