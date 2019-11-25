2019-11-25T18:14:27+03:00
Политика

25 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан

На следующий день у него запланировано открытие новой линии сборки грузовиков КАМАЗ в Самарканде
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В этот понедельник, 25 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан). В аэропорту его встречал Хоким области Эркинжон Турдимов.

Сразу после прилета Рустам Минниханов встретился с местным активом татарских общественных организаций. Для справки, на данный момент в Узбекистане проживает около 300 тысяч татар, а это около 1% от всего населения этого союзного государства.

На следующий день 26 ноября, у президента Татарстана запланировано участие в открытии в Самарканде новой линии сборки грузовиков КАМАЗ. После, уже в Ташкенте, он познакомится с работой местного завода сельхозтехники.

Также запланирована встреча с заместителем премьер-министра Узбекистана Элёр Ганиевым, которая пройдет в рамках делового форума «Татарстан - Узбекистан».

Кроме того, ожидается и официальные встречи с самим премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и президентом этой республики Шавкатом Мирзиёевым. Предполагается, что в рамках встречи будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве между предприятиями Татарстана и Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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