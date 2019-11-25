Префектом «Старого города» в Казани стал Роберт Гарипов

СЕГОДНЯ 17:34 2019-11-25T17:34:07+03:00

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Префектом «Старого города» в Казани стал первый замглавы Ново-Савиновского района Роберт Гарипов. Он был представлен мэром города Ильсуром Метшиным 25 ноября на аппаратном совещании в администрации.

Гарипов обошел 10 конкурентов, которые также претендовали на эту должность.

- Со студенческой скамьи он начал работать в спорткомитете, затем стал начальником отдела в Комитете экономики, поработал в крупном городском округе с промышленными предприятиями. Больше года работает под руководством Тимура Лазовича (Алибаева, главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов) в одном из самых больших районов под руководством одного из самых опытных глав. В финале мы выбирали между двумя кандидатами, но опыт и знание проблем городского хозяйства Роберта Гарипова склонили чашу весов в его сторону, - заявил Ильсур Метшин.

Известно, что в течение 8 лет, начиная с 2010 года Гарипов был руководителем аппарата Совета Нижнекамского района Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU