2019-11-25T15:52:06+03:00
Происшествия

Поссорился с бывшей женой и устроил настоящую резню: чебоксарца, едва не убившего двух человек, отправят в психбольницу

Данный приговор суда еще не вступил в законную силу
Олег ЛУГОВОЙ
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В итоге тяжкий вред был нанесен здоровью экс-супруге и ее сестре.В итоге тяжкий вред был нанесен здоровью экс-супруге и ее сестре.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Чебоксарах 50-летнего горожанина обвиняли в покушении на убийство двух человек. Но отсидки в колонии он похоже всего избежит.

Как было установлено судом вечером 10 марта этого года у себя дома в столице Чувашии мужчина по пьяни поссорился со своей бывшей 42-летней женой, а также ее 44-летней сестрой.

Экс-супруг начал угрожать последней ножом. Женщина испугалась и выбежала из квартиры. Мужчина закрыл за ней дверь на замок и накинулся на бывшую жену. Он нанес ей шесть ударов ножом в шею и грудь.

Женщина, несмотря на полученные раны, смогла вырваться и выбежать в подъезд. Ее бывший муж кинулся следом и наткнулся на ту самую сестру. Он нанес ей три удара ножом, в том числе и в грудь. Обоим женщинам удалось выжить, но им был причинен тяжкий вред здоровью.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, у обвиняемого хроническое психическое расстройство. Суд признал его невменяемым и приговорил к принудительному лечению в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Данное постановление суда еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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