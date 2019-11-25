2019-11-25T15:02:03+03:00
Происшествия

Обещал устроить проблемы: за взятку в 10 миллионов рублей бывший и.о. главы Росимущества Татарстана Альберта Гатина приговорили к 4 годам колонии

Деньги экс-чиновник получил через своего водителя, который был не в курсе махинаций своего начальника
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Оглашен приговор бывшему и.о. главы Росимущества Татарстана 37-летнему Альберту Гатину. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки на 10 миллионов рублей.

Как было доказано на суде, управление Росимущества заключило с одной из фирм госконтракт по сбору, транспортировке и обезвреживанию химвеществ на участке в Нижнекамске.

Когда все подписи были поставлены, Гатин потребовал у руководителя фирмы те самые 10 миллионов рублей за заверение акта приема-сдачи работ. Иначе чиновник обещал создать проблемы, в том числе включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков госуслуг.

В итоге Гатин получил требуемые деньги. Их передавали через его водителя, который был не в курсе махинаций своего начальника. Когда Гатин, наконец, все получил, то сразу же подписал акт о выполненных работах, которые даже еще не были сделаны.

- В итоге суд приговорил Гатина к 4 годам колонии строгого режима, а также запретил ему занимать определенные должности в течение 3 лет, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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