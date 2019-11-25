В Казани ищут свидетелей трех ДТП, в которых пострадали люди

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-25T13:02:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Так, первый случай произошел 22 ноября в 23.50 около дома №36 на улице Бутлерова. Там в автомобиль «Шевроле», который стоял перед светофором – горел «красный», врезалась другая машина. В результате пострадала пассажирка первой иномарки – 19-летняя девушка получила ушиб затылка. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия.

Далее 23 ноября в 1.30 возле дома №34 на улице Хусаина Мавлютова машина сбила 18-летнего парня. Он переходил дорогу на «зеленый». Молодой человек получил ссадины и ушибы. В этом случае водитель так же скрылся с места ДТП.

В этот же день – в 11.35, напротив №39а на проспекте Ямашева автомобилем был сбит 64-летний мужчина. По предварительным данным, он пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте, хотя рядом была «зебра». В итоге пенсионер получил ушиб и ссадины, а сбивший его водитель скрылся.

- Очевидцев данных происшествий просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-815, 5-333-848, - сообщают в ГИБДД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU