2019-11-25T13:02:15+03:00
Происшествия

В Казани ищут свидетелей трех ДТП, в которых пострадали люди

Во всех случаях предполагаемые виновники аварий скрылись с мест происшествий
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Очевидцев данных происшествий просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-815, 5-333-848.Очевидцев данных происшествий просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-815, 5-333-848.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Так, первый случай произошел 22 ноября в 23.50 около дома №36 на улице Бутлерова. Там в автомобиль «Шевроле», который стоял перед светофором – горел «красный», врезалась другая машина. В результате пострадала пассажирка первой иномарки – 19-летняя девушка получила ушиб затылка. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия.

Далее 23 ноября в 1.30 возле дома №34 на улице Хусаина Мавлютова машина сбила 18-летнего парня. Он переходил дорогу на «зеленый». Молодой человек получил ссадины и ушибы. В этом случае водитель так же скрылся с места ДТП.

В этот же день – в 11.35, напротив №39а на проспекте Ямашева автомобилем был сбит 64-летний мужчина. По предварительным данным, он пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте, хотя рядом была «зебра». В итоге пенсионер получил ушиб и ссадины, а сбивший его водитель скрылся.

- Очевидцев данных происшествий просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-815, 5-333-848, - сообщают в ГИБДД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии за ущерб почти в 7 миллионов рублей будут судить экс-главврача Республиканского наркодиспансера
В Казани от гриппа вакцинировали более полумиллиона горожан
Прокуратура Татарстана начала проверку по факту аварии с микроавтобусом, где один человек погиб и 14 пострадали
Поссорился с бывшей женой и устроил настоящую резню: чебоксарца, едва не убившего двух человек, отправят в психбольницу
В январе-сентябре 2019 года средняя зарплата татарстанцев выросла и составила 36 200 рублей
Обещал устроить проблемы: за взятку в 10 миллионов рублей бывший и.о. главы Росимущества Татарстана Альберта Гатина приговорили к 4 годам колонии
2 декабря все чиновники из администрации Чебоксар пересядут на общественный транспорт
На базе всех детсадов Чебоксар откроются Школы Благородных девиц
Пенсионер из Набережных Челнов получил ожоги 56% тела из-за горящих отходов в мусорокамере
27 ноября в Кировском районе Казани с утра до ночи не будет света
Трассу «Москва-Казань» могут продлить до Владивостока
В Набережных Челнах пропал 44-летний мужчина
Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» перенесут на 2020 год
В центре Казани из-за горящих жировых отложений в кафе «Медина» отравился человек
26 ноября ряд жителей трех районов Казани останутся без света
Еще 779 домов отремонтируют в Казани до 2022 года
В Чувашии водитель иномарки устроил аварию, в которой погиб один человек и двое пострадали
В Йошкар-Оле мужчина провалился под лед во время прогулки по Малой Кокшаге
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"
В Йошкар-Оле троллейбус зажал ногу пассажирке и протащил ее несколько метров
В Казани лихач на иномарке Porsche Cayenne снес ограждение на дороге
В Казани пройдет предпоказ фильма "Тварь"