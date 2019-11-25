В Набережных Челнах пропал 44-летний мужчина
В Набережных Челнах начались активные поиски 44-летнего Радика Хаматова. Мужчина ушел из дома в 65/17 22 ноября, но до сих пор не вернулся обратно. О пропажи близкие сообщили в полицию и в поисково-спасательные отряды.
Известно, что Радик Хаматов ростом около 175 сантиметров имеет среднее телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на мужчине были черные замшевые ботинки. Остальная одежда неизвестна.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего просьба сообщить об этом в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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