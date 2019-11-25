2019-11-25T10:09:16+03:00
Общество

26 ноября ряд жителей трех районов Казани останутся без света

Отключение плановое и связано с ремонтом, а также техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
Изменить размер текста:

В этот вторник, 26 ноября, из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также в связи с техобслуживанием оборудования распределительных сетей в Казани на день отключат свет.

Так, с 8.00 до 17.00 обесточат Войтовский район по адресам: улица Назарбаева, 10, улица Островского, 107.

На это же время свет пропадет в Московском районе: улица Беломорская, 71а, 73, 77, 79, 79а, 79б, 81, 83, улица Химиков, 17.

А с 8.00 до 18.00 его не будет в частном секторе Приволжского района в домах, расположенных по улицам 2-я Землемерная, Землемерная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24