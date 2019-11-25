26 ноября ряд жителей трех районов Казани останутся без света

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-25T10:09:16+03:00

Отключение плановое и связано с ремонтом, а также техобслуживанием на сетях

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В этот вторник, 26 ноября, из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также в связи с техобслуживанием оборудования распределительных сетей в Казани на день отключат свет.

Так, с 8.00 до 17.00 обесточат Войтовский район по адресам: улица Назарбаева, 10, улица Островского, 107.

На это же время свет пропадет в Московском районе: улица Беломорская, 71а, 73, 77, 79, 79а, 79б, 81, 83, улица Химиков, 17.

А с 8.00 до 18.00 его не будет в частном секторе Приволжского района в домах, расположенных по улицам 2-я Землемерная, Землемерная.

ИСТОЧНИК KP.RU