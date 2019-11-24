2019-11-24T18:30:46+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

Мероприятие пройдет в кинотеатре "Киномакс-Тандем" 27 ноября
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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На российские экраны 28 ноября выходит спортивная драма о выдающемся футбольном вратаре Льве Яшине. Картина «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выходит в год 90-летия самого знаменитого вратаря в мире. Это история, полная любви: к спорту, жизни и к единственной женщине, которая стояла на воротах семейного счастья, пока Яшин стоял за «Динамо».

«Черный паук», «Черная пантера» и даже «Черный осьминог» - такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он был хозяином в своей штрафной, неизменно в черном свитере с буквой «Д» на груди.

Пик его славы приходится на 50-60-е годы, когда сборная СССР, во многом благодаря его блестящей игре, завоевала самые значимые трофеи в футболе. А потом будет осечка на Чемпионате Мира в Чили, где Яшина одного обвинят в поражении, от него отвернутся даже болельщики... И ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в своей стране, но и во всем мире – единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч.

Вдова голкипера Валентина Тимофеевна Яшина принимала участие в создании ильма, лично одобряя сценарий: «Я читала шесть или семь других сценариев, но это была такая «белиберда»! Одного автора даже спросила: «Это вы о себе писали?» Лев не считал себя звездой, тогда и понятия то такого не было. Но вот я прочитала этот сценарий, пересмотрела старые кадры и подумала «Если не звезда, то около того».

ИСТОЧНИК KP.RU

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