В Казани лихач на иномарке Porsche Cayenne снес ограждение на дороге

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-24T16:23:23+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки Porsche Cayenne произошло 23 ноября в 2.00 на улице Кремлевской в столице Татарстана. По предварительным данным, водитель иномарки грубо нарушил Правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость, двигаясь со стороны улицы Саид-Галеева в направлении площади Тысячелетия, не справился с управлением и вылетел с трассы на обочину. Там дорогая иномарка снесла несколько пролетов дорожного ограждения.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Автомобиль получил значительные повреждения. Водителю придется возмещать ущерб муниципалитету.

ИСТОЧНИК KP.RU