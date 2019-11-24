В Казани пройдет предпоказ фильма "Тварь"

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-24T15:35:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В российский прокат 28 ноября выходит фильм ужасов Ольги Городецкой "Тварь". Прокатный рейтинг 16+. Казанцы смогут увидеть эту картину уже 27 ноября.

Игорь (Владимир Вдовиченков) готов на всё ради счастья своей жены Полины (Елена Лядова). Но однажды у них пропадает ребенок. Чтобы восполнить утрату сына, супруги решаются на усыновление. Вот только вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает не просто "трудный" ребенок… С каждым днём этот мальчик всё больше и больше напоминает опекунам их собственного сына. В результате расследования отец узнаёт, что мальчик является никем иным, как грозным мистическим существом

ИСТОЧНИК KP.RU