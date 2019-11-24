2019-11-24T15:35:06+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпоказ фильма "Тварь"

Мероприятие состоится 27 ноября в кинотеатре "Алмаз Синема Гранд" в РТЦ "Сувар Плаза"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фильм ужасов выходит на экраны 28 ноябряФильм ужасов выходит на экраны 28 ноябряФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

В российский прокат 28 ноября выходит фильм ужасов Ольги Городецкой "Тварь". Прокатный рейтинг 16+. Казанцы смогут увидеть эту картину уже 27 ноября.

Игорь (Владимир Вдовиченков) готов на всё ради счастья своей жены Полины (Елена Лядова). Но однажды у них пропадает ребенок. Чтобы восполнить утрату сына, супруги решаются на усыновление. Вот только вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает не просто "трудный" ребенок… С каждым днём этот мальчик всё больше и больше напоминает опекунам их собственного сына. В результате расследования отец узнаёт, что мальчик является никем иным, как грозным мистическим существом

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"
В Йошкар-Оле троллейбус зажал ногу пассажирке и протащил ее несколько метров
В Казани лихач на иномарке Porsche Cayenne снес ограждение на дороге
В Марий Эл иномарка вылетела на встречку, пострадали пенсионерка и годовалый ребенок
В Чувашии приставы арестовали пневматическую винтовку и арбалет
В Татарстане на территории масло-комбината произошел пожар
В Казани прошел турнир по водному поло памяти погибшего в авиакатастрофе начальника ФСБ Татарстана Антонова
В Татарстане инспекторы ГАИ помогли женщине добраться в роддом
В Татарстане в аварии легковушки и фуры пострадали два человека
Казанским ТЮЗом будут руководить второклассники
«Пиковая дама» казанского театра имени Качалова завершила «Крымскую театральную осень 2019»
«Устранил конкурента»: В Казани столкнулись два такси
В Зеленодольске пожарные добровольцы предотвратили возгорание и спасли две тысячи индюшек
«Рубин» в заключительном домашнем матче года проиграл питерскому «Зениту»
Лауреатом Всероссийского хорового фестиваля стал хор из Казани
«Ак Барс» в Нур-Султане обыграл «Барыс»
В Татарстане сын до смерти избил отца
Три футболиста «Рубина» не сыграют с «Зенитом» из-за дисквалификаций
В Казани три 18-летние девушки дома отравились угарным газом
В честь дня матери «Зенит-Казань» приглашает прийти на матч с «Динамо ЛО» с семьей бесплатно
В Марий Эл четверо рыбаков оказались в Волге на оторвавшейся льдине
23 ноября в Чебоксарах откроется первый в этом сезоне уличный каток
В Марий Эл за убийство и покушение на убийство мужчину отправили в колонию на 17 лет