В Чувашии приставы арестовали пневматическую винтовку и арбалет

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-24T13:40:55+03:00

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Житель республики набрал кредитов на пять миллионов рублей, но возвращать их не торопился. Когда решение суда о взыскании с него этой суммы попало к судебным приставам, 57-летний должник тоже не торопился вернуть эту сумму.

Выяснилось, что у мужчины в собственности находятся пневматическая винтовка Hatsan и блочный арбалет.

- На имущество был наложен арест, - сообщили в пресс-службе УФССП Чувашии. - В случае, если мужчина не погасит задолженность в 10-дневный срок, судебными приставами будут предприняты дальнейшие меры принудительного исполнения, предусмотренные Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

ИСТОЧНИК KP.RU