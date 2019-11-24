В Чувашии приставы арестовали пневматическую винтовку и арбалет
Житель республики набрал кредитов на пять миллионов рублей, но возвращать их не торопился. Когда решение суда о взыскании с него этой суммы попало к судебным приставам, 57-летний должник тоже не торопился вернуть эту сумму.
Выяснилось, что у мужчины в собственности находятся пневматическая винтовка Hatsan и блочный арбалет.
- На имущество был наложен арест, - сообщили в пресс-службе УФССП Чувашии. - В случае, если мужчина не погасит задолженность в 10-дневный срок, судебными приставами будут предприняты дальнейшие меры принудительного исполнения, предусмотренные Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
ИСТОЧНИК KP.RU
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