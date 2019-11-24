2019-11-24T13:40:55+03:00
Общество

В Чувашии приставы арестовали пневматическую винтовку и арбалет

Мужчина не возвращает 5 миллионов рублей
Лика ИСАЕВА
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Приставы арестовали оружие должникаПриставы арестовали оружие должникаФото: Из материалов пресс-службы
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Житель республики набрал кредитов на пять миллионов рублей, но возвращать их не торопился. Когда решение суда о взыскании с него этой суммы попало к судебным приставам, 57-летний должник тоже не торопился вернуть эту сумму.

Выяснилось, что у мужчины в собственности находятся пневматическая винтовка Hatsan и блочный арбалет.

- На имущество был наложен арест, - сообщили в пресс-службе УФССП Чувашии. - В случае, если мужчина не погасит задолженность в 10-дневный срок, судебными приставами будут предприняты дальнейшие меры принудительного исполнения, предусмотренные Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

ИСТОЧНИК KP.RU

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