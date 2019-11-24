В Татарстане на территории масло-комбината произошел пожар

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-24T12:58:28+03:00

Пострадавших в происшествии нет

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Пожар на территории предприятия «Казанский маслоэкстракционный комбинат» произошел в воскресенье, 24 ноября, в 8.43. Комбинат находится в селе Усады Лаишевского района республики.

Задымлние заметили сотрудники предприятия, и вызвали пожарных.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что внутри отдельно стоящего металлического здания сушилки открытого горения не наблюдается.

Причина появления дыма выяснилась быстро - в результате перегрева семечек подсолнечника происходило тление, а не горение. Тление семечек ликвидировано в 9.31 на площади 30 квадратных метров.

- Помещение зерносушилки было полностью проверено на скрытые очаги

тепловизором, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU