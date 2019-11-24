В Татарстане на территории масло-комбината произошел пожар
Пожар на территории предприятия «Казанский маслоэкстракционный комбинат» произошел в воскресенье, 24 ноября, в 8.43. Комбинат находится в селе Усады Лаишевского района республики.
Задымлние заметили сотрудники предприятия, и вызвали пожарных.
По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что внутри отдельно стоящего металлического здания сушилки открытого горения не наблюдается.
Причина появления дыма выяснилась быстро - в результате перегрева семечек подсолнечника происходило тление, а не горение. Тление семечек ликвидировано в 9.31 на площади 30 квадратных метров.
- Помещение зерносушилки было полностью проверено на скрытые очаги
тепловизором, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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