В Казани прошел турнир по водному поло памяти погибшего в авиакатастрофе начальника ФСБ Татарстана Антонова
В Казани на базе КСК "Олимп" с 22 по 23 ноября прошел уже ставший традиционным четвертый турнир по водному поло среди команд ветеранов памяти генерал-лейтенанта Антонова Александра Валентиновича. Генерал-лейтенант, руководитель Управления ФСБ Татарстана, трагически погиб в авиакатастрофе в Казани 17 ноября 2013 года.
Турнир организован Управлением ФСБ Татарстана и Федерацией водного поло республики при поддержке Кабмина Татарстана, мэрии Казани.
Напомним, что генерал-лейтенант Антонов А.В. возглавлял татарстанское Управление ФСБ с 2011 по 2013 год. Он являлся ключевым руководителем процесса обеспечения безопасности летней Универсиады в Казани. Александр Антонов завоевал в молодости звание чемпиона СССР по водному поло, долгое время входил в состав сборной команды страны.
В турнире 2019 года приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Казани. В результате победителями стали казанцы из команды "Синтез Мастерс", сообщили в пресс-службе ФСБ Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU