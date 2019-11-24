В Казани прошел турнир по водному поло памяти погибшего в авиакатастрофе начальника ФСБ Татарстана Антонова

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-24T11:22:05+03:00

Состязания среди команд ветеранов проводится уже в четвертый раз

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В Казани на базе КСК "Олимп" с 22 по 23 ноября прошел уже ставший традиционным четвертый турнир по водному поло среди команд ветеранов памяти генерал-лейтенанта Антонова Александра Валентиновича. Генерал-лейтенант, руководитель Управления ФСБ Татарстана, трагически погиб в авиакатастрофе в Казани 17 ноября 2013 года.

Турнир организован Управлением ФСБ Татарстана и Федерацией водного поло республики при поддержке Кабмина Татарстана, мэрии Казани.

Напомним, что генерал-лейтенант Антонов А.В. возглавлял татарстанское Управление ФСБ с 2011 по 2013 год. Он являлся ключевым руководителем процесса обеспечения безопасности летней Универсиады в Казани. Александр Антонов завоевал в молодости звание чемпиона СССР по водному поло, долгое время входил в состав сборной команды страны.

В турнире 2019 года приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Казани. В результате победителями стали казанцы из команды "Синтез Мастерс", сообщили в пресс-службе ФСБ Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU