В Татарстане в аварии легковушки и фуры пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-24T13:01:12+03:00

Водитель иномарки и его пассажир госпитализированы

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 ноября, в субботу, в 6.35 на 1260 километре автодороги "Москва - Челябинск". По предварительным данным, 60-летний мужчина, управлявший автомобилем "Опель Сафира", проживающий в Иркутской области, врезался фуру "Ивеко". Грузовиком управлял 44-летний житель Новосибирской области.

В результате столкновения легковушку отбросило в кювет и она смогла остановиться только через десяток метров. Фура съехала с трассы в кювет встречной полосы.

В результате аварии водителя легковушки и его пассажира с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU