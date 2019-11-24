В Татарстане в аварии легковушки и фуры пострадали два человека
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 ноября, в субботу, в 6.35 на 1260 километре автодороги "Москва - Челябинск". По предварительным данным, 60-летний мужчина, управлявший автомобилем "Опель Сафира", проживающий в Иркутской области, врезался фуру "Ивеко". Грузовиком управлял 44-летний житель Новосибирской области.
В результате столкновения легковушку отбросило в кювет и она смогла остановиться только через десяток метров. Фура съехала с трассы в кювет встречной полосы.
В результате аварии водителя легковушки и его пассажира с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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