«Пиковая дама» казанского театра имени Качалова завершила «Крымскую театральную осень 2019»

СЕГОДНЯ 19:02 2019-11-23T19:02:03+03:00

В фестивале приняли участие театры со всей страны

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Завершился фестиваль «Крымская театральная осень-2019», проходивший на театральных площадках в Ялте, Керчи и Симферополе. На нем «Пиковая дама» казанского Качаловского театра стала спектаклем-закрытием форума.

Сразу после постановки художественному руководителю - директору Качаловского театра Александру Славутскому начальник управления искусств Министерства культуры Крыма Ольга Привалова вручила диплом участника фестиваля и подчеркнула значимость спектакля.

В ближайшее время театр из Казани представит спектакли на театральных фестивалях в Йошкар-Оле, Марий-Эл, и в Марселе, Франция.

ИСТОЧНИК KP.RU