«Рубин» в заключительном домашнем матче года проиграл питерскому «Зениту»
Казанский «Рубин» в заключительном домашнем матче этого года уступил питерскому «Зениту». Игра 17-го тура Российской Премьер-Лиги закончилась со счетом 1:2.
Казанцы начали встречу с нехарактерной для них в этом сезоне схемой в пять защитников. Однако счет уже на восьмой минуте забил бывший игрок «Рубина» Сердар Азмун.
Казанская команда отыгралась во втором тайме голом Евгения Маркова. Тем не менее, на 79-й минуте игрок сборной России Артём Дзюба попал точно в угол ворот «Рубина».
- Думаю, что сегодня исход решило преимущество в мастерстве игроков «Зенита». Это было определяющим фактором. Мы старались, пытались, конечно, были и ошибки, но после забитого нами гол у нас был отрезок, когда могли рассчитывать на большее. Не получилось. А потом мастерство Дзюбы решило исход матча, - подвел итоги матча главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо.
ИСТОЧНИК KP.RU