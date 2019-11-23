«Рубин» в заключительном домашнем матче года проиграл питерскому «Зениту»

СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-23T17:00:03+03:00

Казанцы начали встречу с нехарактерной для них в этом сезоне схемой в пять защитников. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Казанский «Рубин» в заключительном домашнем матче этого года уступил питерскому «Зениту». Игра 17-го тура Российской Премьер-Лиги закончилась со счетом 1:2.

Казанцы начали встречу с нехарактерной для них в этом сезоне схемой в пять защитников. Однако счет уже на восьмой минуте забил бывший игрок «Рубина» Сердар Азмун.

Казанская команда отыгралась во втором тайме голом Евгения Маркова. Тем не менее, на 79-й минуте игрок сборной России Артём Дзюба попал точно в угол ворот «Рубина».

- Думаю, что сегодня исход решило преимущество в мастерстве игроков «Зенита». Это было определяющим фактором. Мы старались, пытались, конечно, были и ошибки, но после забитого нами гол у нас был отрезок, когда могли рассчитывать на большее. Не получилось. А потом мастерство Дзюбы решило исход матча, - подвел итоги матча главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо.

ИСТОЧНИК KP.RU