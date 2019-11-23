СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-23T13:10:12+03:00

Изменить размер текста: A A

22 ноября «Ак Барс» в Нур-Султане обыграл «Барыс» со счётом 5:1. Тренеры казанцев серьёзно обновили состав. Азеведо, Зарипов, Лукоянов и Фисенко – остались вне заявки. А Кристиана Хенкеля сменил Никита Лямкин. В итоге голами за казанцев отличился новичек команды Дыняк, и по дублю оформили Артем Галимов и Галиев.

− Хорошее начало, всё-таки выиграть первый период 3:0 – не ожидали, но так получилось. Второй период, который сыграли на ноль, был определяющий. «Барыс» неплохо играет во вторых периодах, накладывает звенья. Единственный минус у нас – за 9 минут второго периода мы 6 играли в меньшинстве, удаления в чужой зоне, снова эта проблема выскакивает. В третьем периоде забили в большинстве – в целом, мы довольны, – передает слова главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартального пресс-служба клуба.

В следующем матче 24 ноября «Ак Барс» в Уфе проведет второе «Зелёное дерби» с «Салаватом Юлаевым» этого сезона, начало встречи в 14:30.

ИСТОЧНИК KP.RU