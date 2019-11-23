В Татарстане сын до смерти избил отца
Накануне вечером в селе Коноваловка Мензелинского района Татарстана произошло убийство. Дома, нигде не работающий ранее судимый 28-летний мужчина, после совместного распития спиртных напитков поссорился со своим отцом.
На почве конфликта он нанес побои 61-летнему мужчине. От полученных травм отец скончался на месте происшествия. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.
– По донному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU