В честь дня матери «Зенит-Казань» приглашает прийти на матч с «Динамо ЛО» с семьей бесплатно
23 ноября в рамках проекта «20 важных дел» казанский «Зенит» на домашнем матче с «Динамо ЛО» поздравит многодетных мам с Днем матери, а также сделает бесплатный семейный вход на стадион.
– Во время матча с «Динамо-ЛО» поздравим многодетных мам. Они настоящие героини, которые каждый день проявляют силу и характер, которых нет у каждого спортсмена, – говорится на сайте волейбольного клуба.
Так, благодаря акции «Приведи маму на волейбол» можно получить приглашение, прийти с мамой на игру и получить билеты на всю семью бесплатно. Для этого нужно перейти на сайт, зарегистрироваться и скачать приглашение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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