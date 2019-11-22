2019-11-22T18:11:05+03:00
Общество

23 ноября в Чебоксарах откроется первый в этом сезоне уличный каток

Он будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00 в парке имени Андрияна Николаева [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: управление культуры и развития туризма администрации города ЧебоксарыФото: управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары
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В субботу, 23 ноября, в Чебоксарах открывается первый в этом сезоне городской каток. Ледовая арена с двумя разными территориями для катания взрослых и детей расположилась в парке имени Андрияна Николаева.

Известно, что площадь покрытия взрослого катка составляет 1,6 тысячи «квадратов», а детского – 800 «квадратов». Для маленьких гостей закуплены «помощники фигуриста».

Фото: управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары

Фото: управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары

Любителей катания на коньках в парке будут ждать ежедневно с 9.00 до 21.00. В вечернее время территория освещается.

- На каток можно прийти со своими коньками или же взять их напрокат рядом. Также для гостей парка оборудованы раздевалки. Здесь же можно согреться горячим чаем, - сообщает управление культуры и развития туризма администрации города.

Фото: управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары

Фото: управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары

ИСТОЧНИК KP.RU

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