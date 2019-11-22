23 ноября в Чебоксарах откроется первый в этом сезоне уличный каток
В субботу, 23 ноября, в Чебоксарах открывается первый в этом сезоне городской каток. Ледовая арена с двумя разными территориями для катания взрослых и детей расположилась в парке имени Андрияна Николаева.
Известно, что площадь покрытия взрослого катка составляет 1,6 тысячи «квадратов», а детского – 800 «квадратов». Для маленьких гостей закуплены «помощники фигуриста».
Фото: управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары
Любителей катания на коньках в парке будут ждать ежедневно с 9.00 до 21.00. В вечернее время территория освещается.
- На каток можно прийти со своими коньками или же взять их напрокат рядом. Также для гостей парка оборудованы раздевалки. Здесь же можно согреться горячим чаем, - сообщает управление культуры и развития туризма администрации города.
Фото: управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары
ИСТОЧНИК KP.RU