«Опасность!»: жители Казани боятся обрушения памятника Кул Гали
Житель Казани Артем Я. заметил, что памятник средневековому поэту Кул Гали, установленный на улице Салимжанова, открепился от своего постамента. По словам мужчины, расстояние между ногой статуи и ее основанием составляет около 28-35 сантиметров. Об этом казанец сообщил в «Народный контроль».
- Отрыв крепления памятника Кул Гали в месте соприкосновения с постаментом. Опасность дальнейшего разрушения в случае увеличения ветровой нагрузки и попадания влаги и льда в образованный зазор, - написал мужчина.
Фото: Артем Я.
С Артемом согласились и другие горожане. Заявка пока не решена.
ИСТОЧНИК KP.RU