«Опасность!»: жители Казани боятся обрушения памятника Кул Гали

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-22T16:21:27+03:00

Памятник, установленный на улице Салимжанова, открепился от своего постамента [фото]

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Житель Казани Артем Я. заметил, что памятник средневековому поэту Кул Гали, установленный на улице Салимжанова, открепился от своего постамента. По словам мужчины, расстояние между ногой статуи и ее основанием составляет около 28-35 сантиметров. Об этом казанец сообщил в «Народный контроль».

- Отрыв крепления памятника Кул Гали в месте соприкосновения с постаментом. Опасность дальнейшего разрушения в случае увеличения ветровой нагрузки и попадания влаги и льда в образованный зазор, - написал мужчина.

Фото: Артем Я.

С Артемом согласились и другие горожане. Заявка пока не решена.

ИСТОЧНИК KP.RU