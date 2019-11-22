Обещал использовать землю для пасеки, а сам устроил стройку: в Татарстане решением суда снесут самовольные постройки

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-22T16:31:38+03:00

Они расположились на 700 "квадратах" земель лесного фонда

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В Заинске суд удовлетворил иск прокурора города о сносе самовольных построек на землях лесного фонда.

Было установлено, что местный житель подписал договор с Минлесхозом Татарстана на использование земель лесного фонда для размещения пасеки. Однако вместо этого на территории более 700 «квадратов» мужчина возвел капитальные строения.

После выявления этого факта, прокуратура обратилась в суд. Судебное решение в законную силу еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU