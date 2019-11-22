В Марий Эл за убийство и покушение на убийство мужчину отправили в колонию на 17 лет

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-22T18:04:15+03:00

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Суд вынес обвинительный вердикт в отношении 36-летнего жителя Йошкар-Олы, обвиняемого в убийстве и покушение на убийство двух лиц.

Во время следствия и суда было установлено, что в ночь на 10 апреля трое мужчин пьянствовали в квартире одного из них. Между гостями началась ссора, и хозяин вызвал своего 36-летнего мужчину для поддержки. Прибывший товарищ нанес гостям более 40 ударов кулаками, ногами в обуви и куском полипропиленовой трубы, и скрылся. Один из потерпевших скончался на месте происшествия, другой выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, которую вызвал хозяин квартиры.

- Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл. - Осужденный должен возместить иски о возмещении материального и морального вреда на сумму свыше 1 миллиона 890 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU