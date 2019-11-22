2019-11-22T15:39:34+03:00
Происшествия

За двумя зайцами погонишься - останешься без ружья и автомобиля: в Татарстане поймали браконьеров

За незаконную охоту браконьерам грозит лишение свободы до двух лет
Лика ИСАЕВА
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Браконьеров задержали во время охотыБраконьеров задержали во время охотыФото: Из материалов пресс-службы
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Вышли ночью поохотиться три татарстанца. Лицензий на отстрел животных они не приобретали, охотились тайно, браконьерничали.

Но попытка уйти от ответственности не удалась - мужчины попались сотрудникам Госкомитета по биоресурсам во время совместного рейда по Верхнеуслонскому и Камско-Устьинскому районам на территории Теньковского охотничьего клуба.

У браконьеров обнаружили двух зайцев. Во время разбора у мужчин изъяли орудия незаконного промысла - охотничье ружье и два автомобиля.

- Материалы переданы в полицию для возбуждения уголовного дела по статье "Незаконная охота", - сообщили в пресс-службе комитета по биоресурсам Татарстана. - Браконьерам грозит до двух лет лишения свободы. Напоминаем жителям республики, что рейды осуществляются как в дневное, так и в ночное время суток, в будни, выходные и праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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