За двумя зайцами погонишься - останешься без ружья и автомобиля: в Татарстане поймали браконьеров
Вышли ночью поохотиться три татарстанца. Лицензий на отстрел животных они не приобретали, охотились тайно, браконьерничали.
Но попытка уйти от ответственности не удалась - мужчины попались сотрудникам Госкомитета по биоресурсам во время совместного рейда по Верхнеуслонскому и Камско-Устьинскому районам на территории Теньковского охотничьего клуба.
У браконьеров обнаружили двух зайцев. Во время разбора у мужчин изъяли орудия незаконного промысла - охотничье ружье и два автомобиля.
- Материалы переданы в полицию для возбуждения уголовного дела по статье "Незаконная охота", - сообщили в пресс-службе комитета по биоресурсам Татарстана. - Браконьерам грозит до двух лет лишения свободы. Напоминаем жителям республики, что рейды осуществляются как в дневное, так и в ночное время суток, в будни, выходные и праздничные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»