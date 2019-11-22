2019-11-22T13:05:29+03:00
Происшествия

Избил и ударил головой о бетонный пол: отцеубийцу приговорили к 12 годам колонии

Преступление мужчина совершил в доме брата
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Чувашии 29-летнего жителя Ибресинского района осудили за гибель отца. Его признали виновном в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла в ночь на 2 сентября этого года. В поселке Ибреси осужденный в доме своего брата выпивал вместе с 59-летним отцом. После застолья пьяный сын из неприязни жестоко избил родителя. Нанес не менее 14 ударов руками и ногами, а также схватил потерпевшего за одежду и ударил головой о бетонный пол.

Отцу вызвали «скорую», однако по пути в больницу он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сына задержали.

- В итоге суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

Стоит отметить, что мужчина освободился из мест не столь отдаленных только в сентябре 2018-го и все это время находился под административным надзором. Он привлекался к уголовной ответственности пять раз и имеет три непогашенные судимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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