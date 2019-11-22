В Казани после долгой реставрации вернули на место памятник Серго Орджоникидзе

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-22T12:30:15+03:00

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В Казани вернули на место памятник революционеру Серго Орджоникидзе. Скульптура была отправлена на реконструкцию еще в 2016 году. О ее возвращении в сквер на улице Белинского сообщили местные жители.

Памятник приведен в хорошее состояние, а на его постаменте теперь имеется подпись – Григорий Константинович Серго Орджоникидзе.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU