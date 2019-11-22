В Казани после долгой реставрации вернули на место памятник Серго Орджоникидзе
Скульптура вновь установлена в сквере на улице Белинского [фото]
Фото: соцсети
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В Казани вернули на место памятник революционеру Серго Орджоникидзе. Скульптура была отправлена на реконструкцию еще в 2016 году. О ее возвращении в сквер на улице Белинского сообщили местные жители.
Памятник приведен в хорошее состояние, а на его постаменте теперь имеется подпись – Григорий Константинович Серго Орджоникидзе.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU