2019-11-22T12:30:15+03:00
Общество

В Казани после долгой реставрации вернули на место памятник Серго Орджоникидзе

Скульптура вновь установлена в сквере на улице Белинского [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Казани вернули на место памятник революционеру Серго Орджоникидзе. Скульптура была отправлена на реконструкцию еще в 2016 году. О ее возвращении в сквер на улице Белинского сообщили местные жители.

Памятник приведен в хорошее состояние, а на его постаменте теперь имеется подпись – Григорий Константинович Серго Орджоникидзе.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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