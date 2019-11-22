СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-22T12:08:50+03:00

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Пост-крик о помощи разместил один из жителей татарстанского Лениногорска 21 ноября в соцсетях. Мужчина написал, что на одном из уже замерзших озер неподалеку от города она заметила лебедя. Птица не могла улететь, и осталась на озере. Добывать пропитание она тоже не могла - поверхность воды в озере уже сковало льдом.

Автор сообщения просил неравнодушных жителей Лениногорска спасти от неминуемой и нелепой смерти царственную птицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/745384" frameborder="0"></iframe> Спасли лебедя от нелепой смерти: птица не улетела на юг и голодала на замерзшем озере. Автор: vk.com/id238295524.

На этот призыв откликнулись несколько мужчин. Они сумели поймать обессилевшего лебедя и отвезли его в мини-зоопарк при местном санатории. Там его приняли и пока поместили в карантин, обеспечив кормом.

ИСТОЧНИК KP.RU