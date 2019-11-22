В Чувашии во время пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-22T11:58:58+03:00

Его тело обнаружили спасатели во время разбора завалов

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Пожар в частном доме в деревне Яровайкасы Ядринского района Чувашии начался под утро, в 4.30, в четверг, 21 ноября. По предварительным данным, причиной возгорания стала привычка хозяина курить в постели.

Из-за того, что возгорание поздно обнаружили, к приезду пожарных дом был уже полностью объят пламенем. Хозяина строения никто не видел на улице, и соседи высказали предположение, что мужчина не успел спастись.

Во время разбора завалов сгоревшего полностью дома, спасатели МЧС Чувашии обнаружили тело погибшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU