2019-11-22T11:21:00+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг заключил три соглашения о сотрудничестве на площадке ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»: с авиакомпанией Сомон Эйр, Яндекс.Такси, а также с Трансмашхолдингом и Локотехом

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Меморандум о сотрудничестве подписали ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) и национальный перевозчик Таджикистана Сомон Эйр. В рамках лизингового финансирования будет проработан проект поставки авиаперевозчику двух самолетов Embraer E190E2.

- ВТБ Лизинг является лидером на российском рынке авиатехники согласно рейтингам Fitch и Эксперт РА, и мы готовы активно исследовать все возможности, в том числе и за счет работы с зарубежными партнерами. Наша компания имеет опыт структурирования сделок финансового или операционного лизинга любой сложности с участием российских и иностранных компаний. Уверен, наше сотрудничество с Сомон Эйр будет успешным, позволит повысить доступность и безопасность авиаперевозок и будет служить развитию обеих компаний. Повышение эффективности работы с клиентами, рост клиентской базы и расширение охвата клиентов на рынке являются важными задачами стратегии ВТБ, - отметил Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Также, ВТБ Лизинг заключил соглашение о сотрудничестве с Яндекс.Такси. В рамках проекта партнеры сервиса смогут пополнять и обновлять таксопарки по упрощенной схеме с авансом от 0%. Пока в рамках совместной программы будут доступны в лизинг 18 моделей легковых автомобилей семи отечественных и зарубежных производителей. Срок договора лизинга рассчитан на период до трех лет. Программа учитывает особенности бизнеса такси, не предполагает запрос большого пакета документов, что позволит реализовать сделку в крайне сжатые сроки.

- Развитие транспортных коммуникаций и повышение доступности передвижения сегодня является важной государственной задачей. ВТБ Лизинг в соответствии со стратегией ВТБ старается предложить лучшие условия и возможности своим клиентам для реализации социально-значимых проектов. Данное соглашение о сотрудничестве нацелено как раз на решение этой важной задачи. Взаимодействие по нему будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию транспортных коммуникаций в стране и повышению безопасности на дорогах благодаря возможностям для обновления парков такси. Мы ожидаем двукратного роста поездок в такси к 2030 году в Москве, хотя считается, что это уже один из самых насыщенных рынков. Мы высоко оцениваем потенциал сегмента и рады сотрудничать с одним из крупнейших агрегаторов в России, - отметил Дмитрий Ивантер.

Помимо этого, ВТБ Лизинг, Трансмашхолдинг и Локотех заключили соглашение, согласно которому намерены создать парк маневровых и магистральных локомотивов, которые будут доступны для операционной аренды. В рамках сотрудничества ВТБ Лизинг будет отвечать за финансирование, Трансмашхолдинг – за поставку новых локомотивов, Локотех – за обслуживание парка, предоставление по желанию клиента услуг локомотивных бригад, оптимизацию маневровых работ на предприятиях. Сформированный парк будет предоставляться компаниям-клиентам на условиях операционной аренды, при этом риски, связанные с выходом техники из строя из-за нарушений условий эксплуатации остаются на стороне предприятий.

- Проект реагирует на запросы времени экспоненциального роста стоимости основных средств и создает актуальный инструмент совместного пользования для потребителей в масштабах страны. Согласно стратегии ВТБ мы стремимся создать для наших клиентов самые выгодные условия и постоянно работаем над совершенствованием продуктовой линейки. Операционная аренда - это управляемые затраты и транспарентность расходов на железнодорожную инфраструктуру. Этот совместно разработанный с нашими партнерами продукт позволит обеспечить бесперебойную работу маневрового парка, поможет клиентам сэкономить бюджет и избавит от необходимости решать проблемы с ремонтами локомотивов, их простоями. Использование локомотива несколькими клиентами ускорит его амортизацию и окупаемость, повысит коэффициент его полезного использования и снизит финансовую нагрузку на отдельного эксплуатанта, - отметил Дмитрий Ивантер.

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