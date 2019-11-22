2019-11-22T14:39:14+03:00
Происшествия

В Чувашии продолжают искать Александра Борисова, который ушел из дома больше месяца назад и пропал

38-летний мужчина нуждается в медицинской помощи
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО Лиза АлертФото: ПСО Лиза Алерт
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В Новочебоксарске ведутся активные поиски 38-летнего Александра Борисова. Мужчина ушел из дома еще 9 октября, но до сих пор не вернулся обратно. Он нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Александр ростом около 185 сантиметров имеет плотное телосложение, коричневые волосы и серо-зеленые глаза. На момент пропажи на мужчине была серая водолазка, темно-синие джинсы, черная куртка и черные ботинки, а также серая кепка.

Всех, кто видел Александра Борисова после 9 ноября, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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