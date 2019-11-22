2019-11-22T11:34:24+03:00
Происшествия

В Марий Эл 22-летний лихач вылетел с трассы в кювет, погиб его пассажир

Самого водителя доставили в больницу с травмами различной степени тяжести
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 21 ноября в 22.00 на 47 километре местной автодороги «Помары-Коркатово» в Волжском районе Марий Эл. По предварительным данным, 22-летний отечественной легковушкой ВАЗ-2115 на большой скорости не учел погодные условия и состояние дороги. В итоге молодой человек не справился с управлением и его автомобиль вылетел с трассы в кювет, где и перевернулся.

- В результате аварии водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД Марий Эл. - От полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия скончался 25-летний пассажир автомашины ВАЗ-2115.

ИСТОЧНИК KP.RU

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