2019-11-22T06:09:48+03:00
Происшествия

В Казани спасатели помогли пенсионеру, упавшему в глубокий погреб

Мужчину госпитализировали
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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По телефону вечером 20 ноября позвонили очевидцы, которые попросили помощи дня для 83-летнего пенсионера. Он провалился в глубокий погреб, который расположен в сарае на улице Спортивной в Казани. Мужчина упал и потерял сознание. Самостоятельно вытащить его очевидцы не могут.

Приехавшие на место спасатели обнаружили пенсионера в погребе глубиной три метра. Сотрудники МЧС Татарстана, спустившись в погреб по лестнице и используя снаряжение для обеспечения безопасности при работах на высоте, подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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