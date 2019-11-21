В Казани появится новый жилой комплекс с детсадом и школой
Его территория будет ограничена улицами Даурская, Рихарда Зорге и Аделя Кутуя
Фото: pixabay.com
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В Казани планируют построить новый полноценный жилой комплекс с многоуровневой парковкой на 420 мест, детсадом и школой. Такая информация появилась в сборнике документов мэрии города.
Площадь нового ЖК составит около 5,02 гектара. Его территория будет ограничена улицами Даурская, Рихарда Зорге и Аделя Кутуя.
Общественные обсуждения по проекту пройдут в период с 21 ноября по 26 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU