В Казани появится новый жилой комплекс с детсадом и школой

СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-21T17:54:53+03:00

Его территория будет ограничена улицами Даурская, Рихарда Зорге и Аделя Кутуя

Изменить размер текста: A A

В Казани планируют построить новый полноценный жилой комплекс с многоуровневой парковкой на 420 мест, детсадом и школой. Такая информация появилась в сборнике документов мэрии города.

Площадь нового ЖК составит около 5,02 гектара. Его территория будет ограничена улицами Даурская, Рихарда Зорге и Аделя Кутуя.

Общественные обсуждения по проекту пройдут в период с 21 ноября по 26 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU