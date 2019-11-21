В Казани молодые ученые из 13 городов России в финале проекта «Умник» борются за приз в полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-21T15:34:09+03:00

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В эти в казанском технопарке «Идея» молодые ученые из 13 городов России презентуют свои инновационные идеи в рамках финала программы «Умник».

Так, в том числе студенты и аспиранты в возрасте до 30 лет, привезли в столицу Татарстана 90 проектов, чтобы побороться за приз в полмиллиона рублей. Эти деньги предназначены на дальнейшую реализацию представленных идей.

Так, например, конкурсанты представили проекты по разработки конструкции для получения растительных экстрактов, современные методы защиты пожарных и технологичные возможности для обучения серфингу.

СПРАВКА

Цель программы «Умник» - господдержка молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, а также привлечение молодежи к участию в научно-технической и инновационной деятельности, подготовка ученых к созданию малых инновационных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU