В 2020 году детсады и школы Казани проверят независимые эксперты
В следующем – в 2020-ом, году школы, детсады и организации допобразования пройдут через независимую оценку. Так, спецкомиссия от местных чиновников и приглашенные эксперты проверят учреждения на качество предоставляемых ими образовательных услуг.
Оценка будет выставляться по следующим критериям: открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания; удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.
Полученные результаты независимой оценки после опубликуют на сайте, на котором горожане также смогут оставит свои отзывы по каждому образовательному учреждению.
ИСТОЧНИК KP.RU