2019-11-21T14:55:32+03:00
Общество

В 2020 году детсады и школы Казани проверят независимые эксперты

Они оценят качество предоставляемых там образовательных услуг
Олег ЛУГОВОЙ
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Горожане также смогут оставит свои отзывы по каждому образовательному учреждению.Горожане также смогут оставит свои отзывы по каждому образовательному учреждению.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В следующем – в 2020-ом, году школы, детсады и организации допобразования пройдут через независимую оценку. Так, спецкомиссия от местных чиновников и приглашенные эксперты проверят учреждения на качество предоставляемых ими образовательных услуг.

Оценка будет выставляться по следующим критериям: открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания; удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.

Полученные результаты независимой оценки после опубликуют на сайте, на котором горожане также смогут оставит свои отзывы по каждому образовательному учреждению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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