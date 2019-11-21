Минобороны России требует у казанского конструкторского бюро 643,8 миллиона рублей за не сданный беспилотник

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-21T16:02:50+03:00

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Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с исков о взыскании с казанского опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени Симонова 643,8 миллионов рублей. Информация об этом появилась в картотеке суда. Иск пока не принят в производство.

Отметим, что с конца 2011 года ОКБ им. Симонова выполняло госзаказ по созданию тяжелого беспилотника «Альтиус». Однако в декабре 2018 года стало известно, что работа над аппаратом передана другому подрядчику.

Немного позже главный конструктор бюро Александр Гомзин был отправлен под стражу. Мужчину обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств выделенных на разработку беспилотника для Минобороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU