Более 10 лет колонии: жителя Чувашии осудили за послепраздничное изнасилование подростка

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-21T14:22:41+03:00

Он подвозил 15-летнюю знакомую домой, но по дороге свернул не туда

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29-летнего жителя Порецкого района Чувашии суд признал виновным в изнасиловании девочки-подростка.

Как было доказано, в ночь на 3 августа после сельского праздника мужчина возвращался домой на машине. В попутчики с собой он взял знакомую 15-летнюю девочку из соседнего населенного пункта.

Вот только домой она попала не сразу. Водитель по дороге свернул в безлюдную лесопосадку, где по пьяни изнасиловал подростка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования которого с пострадавшей девочкой провели психолого-диагностические и реабилитационные мероприятия.

- В итоге суд назначил насильнику наказание в виде 10 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Данный приговор пока не вступил в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU