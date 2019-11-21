Не мог даже сморкаться: житель Набережных Челнов засудил частную стоматологию

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-21T12:54:52+03:00

Во время реабилитации мужчина также не мог заниматься спортом, посещать сауну и есть горячую пищу

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Житель Набережных Челнов обратился в суд с иском к ООО «Дентал Форте Элит», в чьей стоматологической клинике он проходил лечение. От последней мужчина требовал более 2,2 тысячи рублей в качестве возмещения вреда, причиненного его здоровью, а также полмиллиона рублей в виде компенсации морального вреда.

Истец рассказал, что в клинике ему была произведена фиксация коронки на постоянный цемент. Однако установлена она была плохо – коронка шаталась и причиняла мужчине боль.Тогда он вернулся к врачам, и ему была произведена операция по снятию коронки. Однако стоматолог допустил ошибку при установке формирователя десны, протолкнув имплант внутрь верхнечелюстной пазухи клиента.

После компьютерной томографии зубочелюстной системы врачи рекомендовали мужчине провести другую операцию - эндоскопическую микрогайморотомию с ревизией верхнечелюстной пазухи справа. В ходе хирургического вмешательства инородное тело было извлечено через нос

На протяжении всего лечения истец, по его словам, испытывал нравственные и физические страдания, а в период реабилитации понес расходы на приобретение лекарств, был лишен возможности заниматься спортом, посещать сауну, есть горячую пищу и даже сморкаться.

Набережночелнинской городской суд рассмотрел обращение мужчины и удовлетворил его иск, но частично. Так, в пользу клиента с частной клиники было взыскано 2,2 тысячи рублей в качестве возмещения вреда, причиненного его здоровью, и всего 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU