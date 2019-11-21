В Марий Эл водитель вышел из своей машины, а она его сбила

СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-21T12:48:12+03:00

Мужчина с различными травмами был в итоге отправлен в больницу

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В среду, 20 ноября, в поселке Куженер 39-летний мужчина пострадал после наезда на него собственного автомобиля Renault. По предварительным данным, он припарковал иномарку на стоянке, но не поставил ее на ручной тормоз.

В итоге, как только мужчина вышел из автомобиля, то тот начал катиться и наехал на хозяина. С различными травмами водителя отправили в больницу, сообщили в ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU