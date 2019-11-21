В Марий Эл водитель вышел из своей машины, а она его сбила
Мужчина с различными травмами был в итоге отправлен в больницу
39-летний мужчина был госпитализирован с места ДТПФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 20 ноября, в поселке Куженер 39-летний мужчина пострадал после наезда на него собственного автомобиля Renault. По предварительным данным, он припарковал иномарку на стоянке, но не поставил ее на ручной тормоз.
В итоге, как только мужчина вышел из автомобиля, то тот начал катиться и наехал на хозяина. С различными травмами водителя отправили в больницу, сообщили в ГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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