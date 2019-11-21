22 ноября два района Казани временно останутся без света

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-21T12:21:38+03:00

Электричества не будет с 8.00 до 17.00 и с 8.00 до 18.00 соответственно Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В пятницу, 22 ноября, в Казани без света на время останутся дома Московского и Приволжского районов. Причина этого - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 17.00 электричества не будет в доме №18 на улице Волгоградская и доме №32/20 на проспекте Ибрагимова. А с 8.00 до 18.00 – в домах №1/77а и №1/77б а улице Южно-Промышленная, а также в домах частного сектора Приволжского района по улицам 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, Башкирская, Борисковская, Глазунова, Десятидворная, Дулкын, Загородная, Землемерная, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Оранжерейная, Парниковая, Пожарная, Параллельно-Прогонная, Поперечно-Прогонная, Прогонная, Проселочная, Семидворная, СНТ Труженик, Теньковская, Техническая, Тихорецкая, Тульская, Услонная.

ИСТОЧНИК KP.RU