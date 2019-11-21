В Казани во время пожара на даче пострадала пенсионерка

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-21T10:44:22+03:00

Она получила ожоги рук 2%, но от госпитализации отказалась

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Пожар в СНТ "Труд", расположенном в Приволжском районе на Фермском шоссе, произошел 20 ноября в 12.58.

Пожарных вызвал сторож, который рассказал, что горит одноэтажный бревенчатый дом.

К приезду огнеборцев крыша садового дома полыхала по всей площади. Существовала угроза обрушения мансардного этажа. Сторож садового общества сообщил огнеборцам, что в доме никого нет.

- В результате пожара пострадала 69-летняя пенсионерка, она получила термические ожоги предплечья и кистей рук 2%, но от госпитализации отказалась, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU