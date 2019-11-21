В Чувашии ищут пропавшую 18-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-21T11:01:02+03:00

Валерия Вяткина ушла из дома в Новочебоксарске 16 ноября, но обратно не вернулась

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В Новочебоксарске начались активные поиски 18-летней Валерии Вяткиной. Девушка ушла из дома 16 ноября, но обратно не вернулась до сих пор.

Известно, что Валерия ростом около 165 сантиметров имеет плотное телосложение, светло-русые волосы и серо-зеленые глаза. На момент пропажи на ней был черный пуховик, синие джинсы и черные кроссовки. При себе девушка имела черную сумку и сотовый телефон.

Всех, кто видел девушку после 16 числа, просьба сообщить об этом по телефона 102, (8352)73-80-02 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU