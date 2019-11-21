2019-11-21T10:05:49+03:00
Происшествия

В Казани на офис напали злоумышленники в масках и бронежилетах

Добычей преступников оказались 20 тысяч рублей
Лика ИСАЕВА
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Полиция прибыла на место нападения на офисПолиция прибыла на место нападения на офисФото: Из материалов пресс-службы
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Нападение на офис на улице Аделя Кутуя в столице Татарстана произошло вечером 20 ноября. Как позже рассказали сотрудникам полиции сотрудники организации, к ним ворвались те мужчин. Лиц нападавших они не разглядели - те были в масках, на ногах - берцы, и тела защищали бронежилеты. Как припоминают потерпевшие, мужчины угрожали им предметами, похожими на пистолеты.

Избив сотрудников, нападавшие отобрали у них наличные на сумму более 20 тысяч рублей и скрылись.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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