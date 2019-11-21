В Казани женщина-водитель сбила 9-летнего ребенка на "зебре"

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-21T09:57:17+03:00

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Наезд на девятилетнего ребенка произошел 20 ноября в 17.32 на улице Вахитова в столице Татарстана. По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой "Хёндэ Гетц", сбила на "зебре" пешехода - мальчика, который переходил дорогу по правилам дорожного движения.

- В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

За прошедшие сутки в столице Татарстана зарегистрировано 199 ДТП, из них 4 происшествия с пострадавшими – 2 наезда на пешехода, 2 столкновения транспортных средств. В результате ДТП 2 пешехода (в том числе ребенок), 2 пассажира получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU