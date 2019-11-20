Главе арбитражного суда Чувашии нужен служебный автомобиль за 2,5 миллиона рублей
На сайте госзакупок появился тендер Арбитражного суда Чувашии на покупку автомобиля. Из федерального бюджета на это выделено 2,5 миллиона рублей.
Согласно техническому заданию, суду нужен черный полноприводный седан с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач и двигателем объемом не менее 1,9 литра и мощностью около 195 лошадиных сил.
Кроме того, лекговушка должна иметь климат-контроль с системой антизапотевания стекол, систему мониторинга давления в шинах, круиз-контроль, систему курсовой устойчивости, кожаную отделку руля, ксеноновые или светодиодные фары, электростеклоподъемники с автоматическим и безопасным режимом, подогрев передних сидений, складывающиеся по электроприводу зеркала, датчики дождя и света, обогрев лобового стекла.
Автомобиль будет закреплен за главой арбитражного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU