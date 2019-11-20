Главе арбитражного суда Чувашии нужен служебный автомобиль за 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-20T17:21:05+03:00

Деньги на это выделили из федерального бюджета

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На сайте госзакупок появился тендер Арбитражного суда Чувашии на покупку автомобиля. Из федерального бюджета на это выделено 2,5 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, суду нужен черный полноприводный седан с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач и двигателем объемом не менее 1,9 литра и мощностью около 195 лошадиных сил.

Кроме того, лекговушка должна иметь климат-контроль с системой антизапотевания стекол, систему мониторинга давления в шинах, круиз-контроль, систему курсовой устойчивости, кожаную отделку руля, ксеноновые или светодиодные фары, электростеклоподъемники с автоматическим и безопасным режимом, подогрев передних сидений, складывающиеся по электроприводу зеркала, датчики дождя и света, обогрев лобового стекла.

Автомобиль будет закреплен за главой арбитражного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU