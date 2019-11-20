Вдоль трасс в Чувашии появятся кемпинги и придорожные сервисы

СЕГОДНЯ 19:11 2019-11-20T19:11:27+03:00

За счет этого, в регионе будет увеличиваться количество рабочих мест

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Стало известно, что вдоль трасс в Чувашии будут развиваться кемпинги (оборудованные летние лагеря для автотуристов – Ред.) и придорожные сервисы. За счет этого, в регионе будет увеличиваться количество рабочих мест. Об этом заявил глава республики Михаил Игнатьев, будучи в Москве во время делового завтрака в рамках «Транспортной недели-2019».

Также Игнатьев отметил, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Чувашии ежегодно вводятся десятки объектов дорожного строительства, улучшается качество дорожного покрытия, ведется эффективная работа по снижению аварийности. В результате повышается удовлетворённость граждан состоянием автомобильных дорог, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU